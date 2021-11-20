Водитель и его товарищ не смогли объяснить правоохранителям происхождение оружия и причину хулиганского поступка.

В Киеве на мосту Патона водитель BMW открыл стрельбу из пистолета.

Как информирует у Facebook столичная патрульная полиция, вчера около 11:00 на линию 102 поступило сообщение о стрельбе на мосту Патона.

Заявитель сообщал, что водитель BMW, двигаясь по мосту, произвел несколько выстрелов в воздух.

Благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город" патрульные установили направление движения автомобиля.

"Отрабатывая территорию, полицейские увидели автомобиль, похожий по описанию, на улице Марии Приймаченко. В BMW было двое мужчин. Во время поверхностной проверки в салоне автомобиля инспекторы обнаружили пистолет, похожий на огнестрельное оружие. Объяснить блюстителям порядка происхождения оружия и причину хулиганского поступка граждане не смогли", - говорится в сообщении.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции. Обнаруженное оружие изъяли на экспертизу.

Напомним, недавно в Киеве возле здания Киево-Святошинского суда произошла стрельба.

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Автор: Виталий Саенко