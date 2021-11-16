В результате стрельбы был ранен мужчина.

В Киеве возле здания Киево-Святошинского суда прозошла стрельба.

Об этом сообщил адвокат Вадим Володарский на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате стрельбы у здания суда ранен мужчина.

"Ранен мужчина (кто - неизвестно)... Зашел в суд за пять минут до", - написал Володарский.

В комментариях он добавил, что ранен был человек, предположительно в которого и стреляли. Позже он написал, что мужчину уже увезла "скорая".

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Автор: Олег Давыгора