В Киеве таксист на скорости сбил мужчину и зажал его между двух автомобилей.
Об этом сообщает сайт «Новости.LIVE».
ДТП произошло вечером 7 июня на Набережно-Рыбальской улице.
Отмечается, что у пострадавшего сломался автомобиль посреди дороги, поэтому он вышел к его задней части, чтобы починить двигатель. В это время на полном ходу ехал таксист, сбивший его. В результате мужчину зажало между Toyota и Volkswagen.
Читайте такжеВ аварии под Херсоном столкнулись пять авто: пострадали шестеро детей (видео)У мужчины констатировали открытый перелом обеих ног. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Кроме того, в больницу попала и пассажирка такси, которая пожаловалась на боль в ноге.
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