За несколько минут до аварии пострадавший вышел, чтобы починить свой автомобиль.

В Киеве таксист на скорости сбил мужчину и зажал его между двух автомобилей.

Об этом сообщает сайт «Новости.LIVE».

ДТП произошло вечером 7 июня на Набережно-Рыбальской улице.

Отмечается, что у пострадавшего сломался автомобиль посреди дороги, поэтому он вышел к его задней части, чтобы починить двигатель. В это время на полном ходу ехал таксист, сбивший его. В результате мужчину зажало между Toyota и Volkswagen.

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Автор: Катерина Шварц