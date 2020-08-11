В Киеве горела Tesla экс-главы ОП Богдана, в которой Зеленский ранее снимал свои видеоролики - СМИ
09:32, 11 августа 2020Происшествия
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Пострадавших в результате инцидента нет.
Tesla Андрея Богдана / фото ЗупиниЛося
11 августа около 3 часов утра в Киеве горел автомобиль Tesla, принадлежащий экс-главе Офиса президента Украины Андрей Богдану. Возгорание удалось ликвидировать за несколько минут.
Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
По информации СМИ, пострадавших в результате инцидента нет, огнем повреждено лишь само транспортное средство. В данный момент устанавливаются причины возгорания.
Напомним, что Владимир Зеленский "одалживал" у Богдана электромобиль Tesla для съемок своих видеороликов, адресованных народу.
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Назначение Богдана в ОП и увольнение
- Андрей Богдан был назначен главой президентской администрации 21 мая 2019 года, до этого был личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского (с 2015 года).
- 11 февраля 2020 года Владимир Зеленский уволил Богдана с поста главы ОП.
Чем запомнился Богдан на посту главы ОП
- Заняв пост главы АПУ, Богдан заявлял о вероятности вынесения на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.
- 24 июля 2019-го Богдан обратился к правительству с просьбой уволить главу КГГА Виталия Кличко, что стало поводом для многочисленных политических ток-шоу с участием обоих политиков, но эта история пока не дошла до своего логического завершенияю.
- Летом журналисты проекта Bihus.Info заявили, что Богдан засветился в оффшорной схеме, причастному к кредитной афере на 200 миллионов.
- Также Андрей Богдан запомнился тем, что после «нормандского» саммита в Париже 9-10 декабря во время пресс-подхода Зеленского к украинским журналистам он спел песню Океана Эльзы "Холодно", призывая таким образом журналистов быстрее завершать свои вопросы к главе государства, чем порадовал пользователей соцсетей.
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