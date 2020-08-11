В Киеве горела Tesla экс-главы ОП Богдана, в которой Зеленский ранее снимал свои видеоролики - СМИ

Пострадавших в результате инцидента нет.

11 августа около 3 часов утра в Киеве горел автомобиль Tesla, принадлежащий экс-главе Офиса президента Украины Андрей Богдану. Возгорание удалось ликвидировать за несколько минут.

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По информации СМИ, пострадавших в результате инцидента нет, огнем повреждено лишь само транспортное средство. В данный момент устанавливаются причины возгорания.

Напомним, что Владимир Зеленский "одалживал" у Богдана электромобиль Tesla для съемок своих видеороликов, адресованных народу.

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Назначение Богдана в ОП и увольнение

Андрей Богдан был назначен главой президентской администрации 21 мая 2019 года, до этого был личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского (с 2015 года).

11 февраля 2020 года Владимир Зеленский уволил Богдана с поста главы ОП.

Чем запомнился Богдан на посту главы ОП

Заняв пост главы АПУ, Богдан заявлял о вероятности вынесения на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.

24 июля 2019-го Богдан обратился к правительству с просьбой уволить главу КГГА Виталия Кличко, что стало поводом для многочисленных политических ток-шоу с участием обоих политиков, но эта история пока не дошла до своего логического завершенияю.

Летом журналисты проекта Bihus.Info заявили, что Богдан засветился в оффшорной схеме, причастному к кредитной афере на 200 миллионов.

Также Андрей Богдан запомнился тем, что после «нормандского» саммита в Париже 9-10 декабря во время пресс-подхода Зеленского к украинским журналистам он спел песню Океана Эльзы "Холодно", призывая таким образом журналистов быстрее завершать свои вопросы к главе государства, чем порадовал пользователей соцсетей.

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