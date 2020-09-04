Киевлянин прогулялся по перилам на крыше высотки / скриншот с видео
В Киеве в микрорайоне Березняки очевидцы засняли мужчину, который ходил по перилам на крыше многоэтажки.
Читайте такжеВ Киеве на мосту девушка хотела совершить самоубийство в прямом эфиреВидео опубликовало издание Vgorode.ua в Facebook.
«Парень балансировал на скользких перилах, рискуя сорваться вниз. Кода ему надоело ходить по перилам, он начал раздеваться», – отмечается в подписи к видео.
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