Киевлянина засняли очевидцы.

В Киеве в микрорайоне Березняки очевидцы засняли мужчину, который ходил по перилам на крыше многоэтажки.

Читайте такжеВ Киеве на мосту девушка хотела совершить самоубийство в прямом эфиреВидео опубликовало издание Vgorode.ua в Facebook.

«Парень балансировал на скользких перилах, рискуя сорваться вниз. Кода ему надоело ходить по перилам, он начал раздеваться», – отмечается в подписи к видео.

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Автор: Катерина Шварц