В Киеве 10-летнюю девочку засыпало горой песка на набережной (фото, видео)

Ребенок провел под песком две минуты, но выжил.

На Оболонской набережной в Киеве едва не погиб ребенок. 10-летнюю девочку засыпало горой песка во время игры со сверстниками.

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Об этом в Facebook сообщила журналист Дарья Вершиленко.

«Ребенок провел 2 минуты под горой песка на Оболонской набережной и чудом выжил. Сидим на Оболонской набережной. Дети роют траншею. Тут крик. Девочка лет 10 провалилась. Три мужчины кинулись рыть песок. Минута. Смотрю ребята тянут за ногу девочку. Говорят, думали уже все. Достали синюю, но дышащую!», - отметила она.

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