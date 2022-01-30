Канатная дорога внезапно остановилась, когда на ней были семь человек.

Во Львовской области на горе Тростян остановилась канатная дорога и семь человек оказались в ловушке.

Об этом сегодня, в воскресенье, 30 января рассказали в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области.

В 12:05 в службу спасения "101" поступила информация, что в Стрыйском районе остановился кресельный подъемник на горе Тростян. На подъемнике застряли семь туристов, среди которых был один ребенок.

Спасатели прибыли на вызов и, чтобы спасти людей, взялись за альпинистское снаряжение.

"Спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли туристов с подъемника. На подъемнике находились 7 человек, из них 1 ребенок. Спасательная операция длилась около 30 минут. Никто из людей не пострадал", - сообщили в ГСЧС.

Читайте такжеПолсотни людей на три дня замело снегом в "самом высоком пабе" Британии (фото, видео)Ранее УНИАН писал, как в Славском на подъемнике застряли 70 туристов: спасатели проводили операцию.

Также подъемник останавливался на горе Захар Беркут: люди оказались в ловушке.

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