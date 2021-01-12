На горе Захар Беркут в районе поселка Волосянка Львовской области остановился кресельный подъемник канатной дороги. 14 человек оказались в ловушке на большой высоте, в условиях мороза.
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Как сообщается на странице МВД в Facebook, остановка произошла сегодня около 10 утра. В тот момент на подъемнике находились 14 человек – все они работники подъемника. Температура воздуха на тот момент составляла 2 градуса мороза.
Отмечается, что в 10: 35 всех 14 человек с подъемника сняли. Работы завершены.
К работам привлекались пятеро спасателей и одна единица техники.
Напомним, 1 января в Славском Львовской области на подъемнике застряли 70 туристов.
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