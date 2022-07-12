Сторонница Советского Союза в 2015 году получила гражданство Украины.

В Ивано-Франковске за популяризацию идеи возрождения СССР к 5 годам заключения приговорили уроженку России.

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

В сообщении сказано, что сторонница Советского Союза с 2015 года получила гражданство Украины и проживала в Ивано-Франковске.

В суде доказано, что обвиняемая в течение 2019-2022 годов в запрещенной социальной сети "ВКонтакте" систематически распространяла, а также публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима. Она популяризировала идеи возрождения и восстановления СССР и оправдывала преступный режим, превозносила Ленина и Сталина.

Суд признал женщину виновной в пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима (ч. 1, 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины).

"Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области нейтрализовали сеть интернет-агентов РФ и задержали сообщницу оккупантов.

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