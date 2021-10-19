Заявление на мужчину в милицию написала мать ребенка.

Жителю Ривненской области грозит длительный срок по подозрению в изнасиловании свой малолетней падчерицы - заявление на него написала его сожительница.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

На сегодняшний день 28-летнему мужчине из Сарненского района сообщили о подозрении в нарушении ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет), за что ему грозит 10-15 лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что мужчина, летом этого года, вступил в половой акт с 13-летней дочерью своей сожительницы. С соответствующим заявлением в милицию обратилась мать ребенка", - утверждают в прокуратуре.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 7-летней падчерицы. Отчим неоднократно вступал в половые отношения с девочкой, когда ее мать была на работе - до тех пор, девочка не рассказала обо всем бабушке.

Автор: Станислав Кожемякин