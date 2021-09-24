Правоохранители поймали педагога во время сбыта амфетамина.

В Хмельницком задержали 38-летнего учителя одного из лицеев, который занимался распространением наркотиков. Мужчина "работал" даже во время перерывов между уроками.

Как сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области, во время обыска у педагога нашли свертки с наркотиками, приспособления для их употребления и деньги. Мужчину арестовали.

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Поймали мужчину во время сбыта амфетамина. Однако кроме этого у него нашли еще разные виды наркотиков. В основном его клиентами были местные наркозависимые. Учитель сбывал наркотики даже во время работы в школе.

Сейчас злоумышленнику избирают меру пресечения. За распространение запрещенных веществ 38-летнему мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно у учеников младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 зафиксировали симптомы отравление. Причиной отравления стал золотистый стафилококк, который обнаружили у работников пищеблока. Всего заболели 92 ребенка и один взрослый.

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Автор: Виктория Гордиенко