СБУ задержала чиновника, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.

Служба безопасности Украины задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого горсовета, который работал на ФСБ России.

По информации спецслужбы, чиновник собирал информацию для врага о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории региона. Больше всего врага интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ.

"Также фигурант пытался выявить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую. По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов", - отмечают в спецслужбе.

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СБУ задержала чиновника, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения ФСБ во время своей учебы в 90-х в московском техническом университете имени Баумана.

"После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник ФСБ и привлек чиновника к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Они поддерживали коммуникацию через анонимные чаты в мессенджерах.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Вражеские атаки на Хмельницкую область - что известно

22 марта 2024 года в Хмельницком в результате одной из самых мощных вражеских атак погибли два человека.

В последнее время враг во время ночных атак постоянно направляет дроны и ракеты на Хмельницкую область, в частности на Староконстантинов.

Так, ночью в пятницу, 14 июня, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Группы крылатых ракет летели в направлении западных областей Украины, а затем возвращались в Хмельницкую область. Там были слышны взрывы.

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