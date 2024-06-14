Служба безопасности Украины задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого горсовета, который работал на ФСБ России.
По информации спецслужбы, чиновник собирал информацию для врага о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории региона. Больше всего врага интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ.
"Также фигурант пытался выявить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую. По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов", - отмечают в спецслужбе.
СБУ задержала чиновника, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.
Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения ФСБ во время своей учебы в 90-х в московском техническом университете имени Баумана.
"После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник ФСБ и привлек чиновника к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Они поддерживали коммуникацию через анонимные чаты в мессенджерах.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Вражеские атаки на Хмельницкую область - что известно
22 марта 2024 года в Хмельницком в результате одной из самых мощных вражеских атак погибли два человека.
В последнее время враг во время ночных атак постоянно направляет дроны и ракеты на Хмельницкую область, в частности на Староконстантинов.
Так, ночью в пятницу, 14 июня, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Группы крылатых ракет летели в направлении западных областей Украины, а затем возвращались в Хмельницкую область. Там были слышны взрывы.