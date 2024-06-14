О взлете вражеских самолетов в Воздушных силах сообщили вечером 13 июня.

Ночью в пятницу, 14 июня, российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. О пусках сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Обновлено 03:17: Несколько групп крылатых ракет следуют из Черниговской области в направлении Киевской, сообщили в ВС ВСУ. Курс – юго-западный.

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Обновлено 03:13: Еще одна группа крылатых ракет фиксируется на Черниговщине. Летят в направлении города.

Обновлено 03:04: Ракета с Сумщины, курс на запад, сообщили в Воздушных силах.

Стоит отметить, что этой ночью враг применил и другое вооружение. В частности, россияне выпустили по Украине ударные дроны типа Shahed.

Также в Воздушных силах сообщали о применении баллистики. В Запорожье и других городах Украины были слышны взрывы.

Удары РФ по Украине

Российские оккупанты обстреляли Селидово Донецкой области. Об этом вечером 13 июня сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин. По его словам, в результате обстрела ранены 5 человек. Россияне повредили 10 многоэтажек, 3 админздания и несколько магазинов.

12 июня россияне атаковали Кривой Рог. В результате коварного удара погибли 9 человек и еще 29 пострадали. Среди травмированных - 5 детей.

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