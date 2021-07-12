В Хмельницком девушка станцевала на памятнике Героям Небесной сотни.
Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Хмельницкий LIVE.
Отмечается, что молодую танцовщицу заметили на памятнике в воскресенье, 11 июля.
"Девушка танцевала и сидела на памятнике. Мы сделали замечание. Танцовщица сказала, чтобы ее не трогали и ушли, потому что она так «выражает им уважение», - сообщил автор видео.
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Танцы на мемориале Героев Небесной Сотни во Львове
4 июля в сети появилось видео с гулянки молодежи на мемориале героям Небесной Сотни. Девушка, назвавшая себя блогером, поделилась кадрами вечеринки в Instagram. Подростки танцевали под русскую музыку и зажгли фейерверки.
По данному факту следователи Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 297 "Осквернение памятника" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Отец именинницы, которая громко отпраздновала свой день рождения у мемориала героям Небесной Сотни во Львове, объяснил, что организацией мероприятия занимались ее друзья, а для девушки это стало сюрпризом.
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