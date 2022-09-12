Она находится в реанимации.

В Херсонськой области в собственной квартире подорвали коллаборантку Татьяну Томилину, сейчас она находится в реанимации.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сальдо сегодня нам показали "живым", но, по предварительной информации, в реанимации предательница Татьяна Томилина. Кто не местный - это самопровозглашенная "ректор" Херсонского государственного университета. Коллаборантку сегодня взорвали в ее квартире", - написал он.

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Тем временем херсонский журналист Константин Рыженко сообщает, что это сделало украинское подполье.

"Сегодня движением сопротивления была взорвана Татьяна Томилина и сопровождающий ее орк", - написал в своем Telegram-канале.

По его данным, россиянин погиб, Томилина - в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, что в июне из российского плена освободили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника. Тогда местное издание "Мост" сообщало, что задержать его вооруженным людям приказала Татьяна Томилина, руководившая захватом ХГУ.

10 августа ей объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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