Взрыв сопровождала перестрелка.

Российский "комендант" Бердянска Артем Бардин скончался от ранений в результате подрыва неизвестными его автомобиля.

Это подтверждают ресурсы оккупантов и кремлевские СМИ.

Взрыв в Бердянске произошел возле админздания во вторник днем. Очевидцы с места происшествия сообщали о столбе густого дыма и звуках стрельбы.

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Российские СМИ писали, что взрыв сопровождала перестрелка, в ходе которой ранили одного человека.

Как писал УНИАН, 6 августа в Бердянске произошел взрыв возле городского отдела полиции, который контролируют россияне. 31 августа стало известно, что возле штаба коллаборантов прогремел новый взрыв. Тогда сообщалось о работе украинских партизан.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска не оставляют намерений захватить Донбасс. Украинские защитники успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка.

Из-за увеличения обстрелов со стороны России Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей для недопущения повторного наступления из РФ.

29 августа украинское военное командование официально заявило о начале контрнаступления на юге. Быстрых результатов достичь не удастся, ведь ее целью прежде всего является уничтожение логистических узлов оккупантов, поиски "болевых точек" РФ. Это, по мнению аналитиков из Института изучения войны, разрушает потенциал российской группировки и препятствует проведению запланированного Кремлем "референдума".

В то же время президент Владимир Зеленский намекнул, что контрнаступление касается не одного, а многих направлений.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 50 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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