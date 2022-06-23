Он находится на подконтрольной Украине территории.

Из российского плена освобожден проректор Херсонского государственного университета Максим Винник.

Об этом в Facebook сообщил ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский.

"Наш друг, коллега, проректор Херсонского государственного университета Максим Винник уже на подконтрольной правительству территории Украины. Только что позвонил и известил, что с ним наконец-то все хорошо и он в безопасности", - написал ректор.

При этом он добавил, что Винник был освобожден на днях.

"Те, кто знает, какая она жизнь в оккупации, понимают, почему мы сразу не обнародовали эту информацию. Потому что никто не мог гарантировать безопасность Максима в Херсоне", - отметил Спиваковский.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Херсоне российские военные похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Местное интернет-издание "Мост" сообщило, что произошло это возле общежития вуза, уже после захвата главного корпуса университета. По словам очевидцев, команду схватить Винника вооруженным людям дала Татьяна Томилина, руководившая захватом ХГУ. Максима вывезли в неизвестном направлении.

На сайте университета сообщалось, что 14 июня вооруженные российские военные, сопровождая так называемых представителей "власти" временно оккупированной Херсонской области, вошли в главный корпус университета.

"Военные увезли в неизвестном направлении Максима Винника, который все эти страшные дни оккупации организовывал и поддерживал жизнедеятельность Херсонского государственного университета, занимался научно-педагогической работой, круглосуточно находясь на рабочем месте", - говорилось в сообщении учебного заведения.

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