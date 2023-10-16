Злоумышленница существенно помогла оккупантам с убийствами украинцев.

Местной жительнице Херсона за шпионаж в пользу российских оккупантов грозит пожизненное заключение.

Как говорится в сообщении СБУ, разоблачена еще одна агентка РФ, которая помогала оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон.

"Установлено, что после вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места "прилетов" и их последствия, а затем отправляла соответствующий "отчет" агрессору", - говорится в сообщении.

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Благодаря этим данным захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилой инфраструктуре областного центра, а также по местам дислокации украинских войск, акцентирует СБУ.

"Такая "деятельность"злоумышленницы позволяла оккупантам наводить огонь и получать результаты о возможных поражениях", - сказано в сообщении.

При этом, для осуществления ударов по городу захватчики использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе.

Сотрудники СБУ установили личность корректировщицы, разыскали ее и задержали в собственном доме.

Так, по данным следствия, Российской агенткой оказалась местная жительница, которая с июня этого года по собственной инициативе начала работать на врага.

"Фигурантка "вышла" на администратора одной из соцсетей и предложила ему свою помощь в войне против Украины. Дальнейшую коммуникацию осуществляли с использованием анонимного чата в мессенджере", - говорится в сообщении.

Также, во время обыска по месту жительства задержанной, обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, осуществленная в условиях военного положения).

"Сейчас она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение", - заявили в СБУ.

В октябре на измене Украине поймали еще одну женщину

Как сообщал УНИАН, 4 октября Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении еще одной чиновницы, которая добровольно пошла на сотрудничество с РФ в период временной оккупации правобережной части Херсонской области. После захвата региона женщина одной из первых поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь.

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