После захвата региона женщина одной из первых поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну чиновницу, которая добровольно пошла на сотрудничество с РФ во время оккупации правобережной части Херсонской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, фигуранткой оказалась бывшая заведующая одного из местных отделов ГУ "Херсонский областной центр контроля и профилактики болезней".

Отмечается, что после захвата региона она одной из первых поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в распространении кремлевского режима на захваченной территории.

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В спецслужбе проинформировали, что за это в июне 2022 года ее назначили главой "санэпидемстанции" в оккупированном на то время Бериславе.

"На этой "должности" она заставляла своих бывших подчиненных вступать в ряды враждебного псевдоустановления. В фейковом медучреждении она обещала российские "зарплаты" и лояльное отношение со стороны захватчиков. В случае несогласия - коллаборантка угрожала "заявлять" в карательные органы РФ как об участниках движения сопротивления. После освобождения региона злоумышленница сбежала в один из поселков Белоцерковского района Киевской области, где пыталась "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако, контрразведчики СБУ все равно установили ее местонахождение", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что при обысках в квартире фигурантки обнаружена компьютерная техника и документация, подтверждающие ее сотрудничество с оккупантами.

Сейчас следователи сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны: в Николаевской области задержаны 13 информаторов. Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Южного региона и корректировали воздушные атаки РФ по жилой и социальной инфраструктуре областного центра.

Именно по их наведению российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному дому в Николаеве осенью 2022 года.

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