Обвиняемый офицер передавал секретную информацию в обмен на денежное вознаграждение.

В Италии офицеру военно-морских сил Вальтеру Бйоту вынесли приговор за шпионаж в пользу Российской Федерации. Военный трибунал Рима приговорил его к 30 годам тюрьмы.

Как сообщает ANSA, мужчина передавал сотруднику российского посольства секретную информацию. В обмен на это он получал деньги. Среди сфотографированных Бйотом документов были секретные документы НАТО, "очень конфиденциальные и один совершенно секретный".

Прокуратура требовала для офицера пожизненного заключения. По словам представителя обвинения, "Бйот торговал секретными документами" и продемонстрировал "высокую степень неверности и преступных способностей, а также печальную корыстную выгоду".

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Однако суд признал общие смягчающие обстоятельства. Адвокат Бйота заявил, что подсудимый "не имел ни малейшего шанса защитить себя".

Шпионы России: последние новости

В феврале 2023 года был осужден бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине. Охранник получил 13 лет и два месяца заключения за передачу конфиденциальной информации России.

В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что российские шпионы активно работают в Европе. Их основная задача – информационно-пропагандистские операции и влияние на некоторых авторитетных лиц в Европе.

В Украине также ведется работа по разоблачению шпионов и агентов РФ. С начала полномасштабной войны по состоянию на январь 2023 года СБУ открыла более 1,5 тысяч уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа.

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