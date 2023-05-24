К поискам ребенка привлечено более 300 человек.

В селе Скрипаи Харьковской области местные и правоохранители уже более 16 часов ищут пропавшую 2-летнюю Виолетту Мужечук. Девочка исчезла со своего двора около 19:00 23 мая.

Как сообщает полиция Харьковской области, на поиски пропавшего ребенка сразу по тревоге был поднят личный состав местной полиции вместе с кинологами.

Сейчас продолжается поисковая операция, в которой задействовано более 300 человек, включая местных жителей, которые помогают искать ребенка.

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"Целую ночь полицейские вместе с гражданами прочесывали окрестности населенного пункта, местность и лесные насаждения. Ребенка не нашли. Поисковые мероприятия продолжаются", - отметили в полиции.

Сейчас факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса с примечанием "безвестно исчезла".

Граждан, которые владеют любой информацией о ребенке, правоохранители призывают сообщить в отдел полиции №2 Чугуевского РУП ГУНП, по телефонам 102 или +380503055233.

В то же время, в ГСЧС отметили, что, по предварительным данным местных жителей, девочка могла попасть в окрестные лесные насаждения, что затрудняет поиски.

Исчезновение маленьких детей: новости

Как известно, несколько дней назад в Одесской области целую ночь искали шестилетнюю девочку. Около 20:00 жительница села Старые Трояны заметила исчезновение ребенка. Более часа женщина пыталась самостоятельно разыскать дочь, однако впоследствии пришлось вызвать правоохранителей.

Осложняло поисковую операцию то, что ребенок имел расстройства здоровья и не разговаривал. Кроме того, недалеко от места жительства семьи расположено озеро Китай, поэтому спасатели опасались, что ребенок мог утонуть.

Служебная собака привела поисковую группу к озеру, поэтому всю ночь группы спецслужб и крестьяне обследовали дно водоема, но одновременно искали в заброшенных зданиях и на пустырях.

Утром девочку нашли на недействующей ферме недалеко от озера. Ребенок был мокрым, вероятно из-за того, что заходил в водоем. Медики отметили, что с девочкой все хорошо, и передали ее матери.

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