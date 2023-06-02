37-летняя женщина погибла на месте, за жизнь детей борются медики.

В Харьковской области на взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.

Как сообщил в Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, это произошло сегодня около 12:00 вблизи сел Морозова Долина и Лемещино Богодуховского района.

"Женщина 37-ми лет погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики борются за их жизнь", - сообщил глава ОВА.

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Он подчеркнул, что минная опасность в Харьковской области остается очень высокой и призвал людей быть максимально осторожными, не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и тому подобное. Синегубов напомнил, что передвигаться безопасно исключительно по дорогам с твердым покрытием.

Ситуация с заминированием территории Украины из-за войны

По данным аналитиков центра GLOBSEC, из-за действий российских оккупантов Украина сейчас является самой заминированной территорией мира. Около 30% (примерно 174 тысячи кв. км) территорий государства усеяны неразорвавшимися минами и боеприпасами. По этим показателям Украина обогнала таких лидеров "рейтинга" как Афганистан и Сирия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 8 мая этого года более 170 тысяч кв. км территории Украины загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались. Украина активно работает с партнерами с целью увеличения возможностей для разминирования.

На днях в МВД сообщили, что в разминировании территорий Украины помогут беспилотники, которые будут обнаруживать вражеские мины. Сейчас в Украине работают над созданием профессиональных подразделений по разминированию в областях, где велись и ведутся боевые действия.

В Минобороны Украины подчеркнули, что восстановление деоккупированных территорий, жилья, транспортной и критической инфраструктуры возможно только при условии проведения гуманитарного разминирования.

С начала российского вторжения по состоянию на апрель 2023 года от взрывов российских мин погибли 124 украинца, среди погибших – шестеро детей.

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