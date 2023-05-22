Украина является первой в мире по площади заминированных территорий.

В разминировании территорий Украины помогут беспилотники, которые будут обнаруживать вражеские мины. Украина также увеличила количество саперов и намерена создать профессиональные подразделения по разминированию в областях, где велись и ведутся боевые действия.

Как сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, вопрос разминирования обсуждался на сегодняшней встрече заместителя главы МВД Богдана Драпятого с делегацией Королевства Нидерланды в составе старшего координатора по вопросам гуманитарного разминирования МИД Нидерландов Дики Метост, специалиста по вопросам гуманитарного разминирования МИД Нидерландов Лукаса Даалхайзена и других.

"Стороны обсудили, как улучшить ситуацию с разминированием, в том числе с помощью беспилотников, которые будут обнаруживать вражеские мины на территории Украины", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на встрече Драпятый проинформировал делегацию Нидерландов, что сейчас около 30% территории Украины заминировано.

"Как известно, Украина является первой в мире по площади заминированных территорий. Около 174 тысяч квадратных километров территорий являются потенциально опасными для жизни и ведения хозяйства", – подчеркнул он.

По словам заместителя главы МВД, Украина увеличила количество саперов, а кроме того, планируется образовать профессиональные подразделения разминирования в областях, где велись и ведутся боевые действия, а также увеличить подразделения остальных регионов для образования резерва сил и средств. Однако вновь созданные подразделения нуждаются в неотложном оснащении специальной техникой и оборудованием, в первую очередь пиротехническими автомобилями для перевозки личного состава и транспортировки взрывоопасных предметов.

"На сегодняшний день, в системе МВД есть только 9 автомобилей, которые могут осуществлять механизированное разминирование. Для примера, один день работы машины для разминирования заменяет сто дней работы пиротехника. Сейчас мы в первую очередь нуждаемся в 53 таких автомобилях", – обратился к партнерам Драпятый.

В свою очередь, Метост заявила, что их страна понимает все вызовы с которыми столкнулась Украина на фоне вооруженной агрессии РФ. По ее словам, именно поэтому правительство Нидерландов еще с 2015 года помогает Украине в сфере гуманитарного разминирования. Представители Украины и Нидерландов договорились и дальше сотрудничать и координировать дальнейшие действия по разминированию.

"Мы будем продолжать оказывать вам поддержку и удовлетворять ваши потребности. Мы уже получили список оборудования, которое вам нужно. Поэтому сейчас мы будем делать все, чтобы оказывать вам всю необходимую помощь и в дальнейшем", – заявила Метост.

Минная опасность в Украине

По состоянию на 22 апреля 2023 г. известно, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину от мин погибли 124 человека, в том числе шестеро детей.

2 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский Союз запустит в Украине программу гуманитарного разминирования на 25 млн евро.

29 марта во время совместного брифинга с хорватским коллегой Марио Баножичем министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что рассматривается возможность подготовки в Хорватии украинских инструкторов по разминированию. Резников напомнил, что Хорватия имеет большой опыт разминирования, потому что это страна, которая занимается этим уже 25 лет.

Позже Резников сообщил, что Украине для разминирования своих территорий необходимо 5 тыс. специалистов. Как добавил министр обороны Украины, если отталкиваться от опыта Хорватии и темпов разминирования этой страны, на полное разминирование Украины уйдет 30 лет. По его словам, ускорить этот процесс можно с помощью современных технологий. Соответствующее оборудование для разминирования предоставляет Украине в том числе Дания. В частности, Украине передадут плавучих роботов и тому подобное.

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