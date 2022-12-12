На деоккупированной территории Харьковской и Херсонской областей будут использовать роботизированные комплексы для разминирования.
Об этом сообщает в Telegram Министерство внутренних дел Украины.
Отмечается, что в течение двух недель взрывотехников Нацполиции обучали разминированию роботизированной техникой.
"Благодаря ее использованию, можно разминировать объекты дистанционно. Расстояние может достигать километра, ведь комплексы оснащены видеокамерами. Это дает возможность сохранить специалистам жизнь и здоровье", - сказано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Херсонской области во время выполнения задания на минах подорвалась группа полицейских из Черкасской области.
В результате подрыва погибли начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.
Еще четверо правоохранителей получили ранения.
8 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Куратченко, его погибшие коллеги получили ордена "За мужество" III степени.