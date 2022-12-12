С их помощью можно дистанционно разминировать объекты на расстоянии до километра.

На деоккупированной территории Харьковской и Херсонской областей будут использовать роботизированные комплексы для разминирования.

Об этом сообщает в Telegram Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что в течение двух недель взрывотехников Нацполиции обучали разминированию роботизированной техникой.

Видео дня

"Благодаря ее использованию, можно разминировать объекты дистанционно. Расстояние может достигать километра, ведь комплексы оснащены видеокамерами. Это дает возможность сохранить специалистам жизнь и здоровье", - сказано в сообщении.

Война в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Херсонской области во время выполнения задания на минах подорвалась группа полицейских из Черкасской области.

В результате подрыва погибли начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Еще четверо правоохранителей получили ранения.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Куратченко, его погибшие коллеги получили ордена "За мужество" III степени.

Вас также могут заинтересовать новости: