цей матеріал доступний українською

В Харьковском метро из-за маски произошла драка (фото)

17:52, 03 июля 2020
Происшествия
395 0
Инцидент произошел между станциями Холодная гора и ЮЖД / скриншот из видео

Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал «Труха Харьков».

"Работники сделали замечание мужчине, что тот без маски, и тут у него поехала планка - начал бычиться и драться. Качались от самой Холодной горы до ЮЖД", - подписано видео.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, на котором неизвестные женщины в столичном метрополитене убеждают пассажиров, что коронавируса не существует, и призывают снять маски.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter