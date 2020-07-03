В Харьковском метро из-за маски произошла драка (фото)
17:52, 03 июля 2020Происшествия
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Замечание мужчине, которій ехал без маски, сделали работники метро.
Инцидент произошел между станциями Холодная гора и ЮЖД / скриншот из видео
В харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски.
Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал «Труха Харьков».
"Работники сделали замечание мужчине, что тот без маски, и тут у него поехала планка - начал бычиться и драться. Качались от самой Холодной горы до ЮЖД", - подписано видео.
Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, на котором неизвестные женщины в столичном метрополитене убеждают пассажиров, что коронавируса не существует, и призывают снять маски.
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