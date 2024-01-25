Он также готовил кибератаки на правительственные сайты Украины.

Служба безопасности Украины задержала хакера, который готовил кибератаки на правительственные сайты Украины и наводил российские ракеты на Харьков.

По информации СБУ, участника российской хакерской группировки "народная армия рф", подконтрольной ФСБ, разоблачили в Харькове.

Отмечается, что злоумышленник корректировал вражеский огонь по городу и готовил кибератаки на сайты госпредприятий и органов власти Украины. По наведению фигуранта оккупанты совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре областного центра. Среди пострадавших объектов была местная больница.

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"Он также разведывал места базирования Сил обороны на территории региона. Прежде всего его интересовали возможные боевые позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, специалист в сфере IТ, которого ФСБ привлекла к сотрудничеству через специализированный Телеграм-канал хакерских сообществ.

Для сбора разведданных о дислокации Сил обороны фигурант обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где, по его "версии", могли находиться украинские защитники. Полученные сведения он присылал ФСБ через популярный мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей.

Во время обыска в доме задержанного изъяты три мобильных телефона, ноутбук и флэш-носители, которые он использовал в подрывной деятельности в пользу РФ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Последние атаки на Харьков

В течение 23 января враг трижды обстрелял ракетами Харьков. Погибли десять человек, в том числе 8-летняя девочка.

По предварительной информации, били ракетами Х-22, которые летят по баллистической траектории. Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: повреждены десятки жилых домов.

Местные власти назвали этот день одним из самых трагических по количеству жертв и раненых в Харькове.

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