Стало известно о ряде вражеских "прилетов".

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову и области, в пригороде областного центра есть четыре "прилета". Позже стало известно, что враги ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова, и под завалами люди.

В результате вражеской атаки в частном секторе повреждены жилые дома, предварительно известно, что пострадала женщина, и есть осколочные ранения у детей, написал в Facebook руководитель следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"...В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы. Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно - двумя ракетами С-300", - отметил он.

О попадании в многоэтажку написал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. "Оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Разрушенные подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте", - написал чиновник.

Вас также могут заинтересовать новости: