Из-под завалов достали тела 56-летней женщины и 57-летнего мужчины.

В Харькове выросла до десяти число погибших мирных жителей после ракетного удара российской армии утром 23 января. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Количество погибших в результате ракетного удара по Харькову 23 января увеличилось до 10", - говорится в сообщении.

В частности, сегодня спасатели достали из-под завалов тела 56-летней женщины и 57-летнего мужчины, а также 2 погибших песика.

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В то же время, поисковые и спасательные работы продолжаются.

Ракетный удар РФ по Харькову 23 января

Как сообщал УНИАН, утром, 23 января, российские захватчики нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. По предварительной информации, били ракетами Х-22, которые летят по баллистической траектории. Для сбития этих ракет нужны такие системы противовоздушной обороны как "Пэтриот".

Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили.

По информации городского головы Игоря Терехова, в результате террористической атаки России по Харькову пострадали 30 жилых домов. Из-за повреждений в 20 домах власти были вынуждены отключить отопление, в 14 отключено электричество, в 12-ти газоснабжение.

Количество пострадавших в результате удара постоянно увеличивается.

Ранее сообщалось, что в Харькове под завалами оказалась целая семья. Спасателям удалось вытащить из-под завалов мужчину, но позже стало известно, что его жена и 8-летняя дочь погибли.

Также в завалах разрушенного дома обнаружили тело 21-летней девушки.

По состоянию на вечер 23 января было известно о 8 погибших и 57 раненых.

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