Злоумышленник реализовывал наркотики через так называемые "закладки".

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила контрактника воинской части Харьковского гарнизона на сбыте наркотиков.

Как сообщает пресс-центр СБУ, для поиска клиентов он использовал один из специализированных Telegram-каналов.

По предварительным данным следствия, контрактник наладил сбыт наркотиков в разных районах Харькова. «Товар» для продажи он получал почтовыми отправлениями от своего сообщника и в съемной квартире расфасовывал его.

Отмечается, что злоумышленник реализовывал наркотики через созданные так называемые «закладки» на территории областного центра.

Читайте такжеВо Львовской области водитель под наркотиками совершил ДТП и потерял жену (фото)

Во время следственных действий по месту проживания контрактника и в помещении почтового отделения правоохранители изъяли оптовые партии мефедрона, PVP и каннабиса, электронные весы и упаковку для «продукции». Также обнаружены подготовленные «закладки».

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская