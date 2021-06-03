К продаже кокаина она привлекла сообщников.

В Одесской области прокуроры совместно с сотрудниками УСБУ разоблачили канал распространения наркотиков, к которому причастна полицейская логистики одного из одесских районных управлений полиции.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Женщина была ответственным лицом за хранение вещественных доказательств. В конце января сержант полиции подменила 0,5 кг кокаина, который был изъят в рамках уголовного производства и после проведения соответствующих экспертиз хранился в райотделе.

К сбыту кокаина она привлекла двух сообщников, которые продавали похищенный «товар» мелкими партиями наркозависимым напрямую или через местных наркодилеров.

Читайте такжеВо Львовской области накрыли масштабную схему фальсификации результатов ПЦР-тестовПравоохранители провели ряд обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов.

У них изъяли мобильные телефоны, наркотические средства, в том числе кокаин, весы и ZIP-пакеты, которые использовались для фасовки наркотических средств.

Во время проведения обыска в камере хранения вещественных доказательств изъяли журнал учета наркотических средств и установили отсутствие указанных 0,5 кг кокаина.

Сообщникам сотрудницы полиции сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также решается вопрос относительно сообщения о подозрении полицейскому по ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 308 УК Украины и проверяется причастность к противоправной деятельности других сотрудников полиции.

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Автор: Людмила Жерновская