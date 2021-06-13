Возле поселка Цукуры на Херсонщине едва не произошла авария, а ссора между водителями по этому поводу завершилась стрельбой, в которой пострадали два человека.
Об этом сообщается в Facebook-сообществе «Каховка.Инфо». Инцидент произошел на перекрестке автодорог Одесса – Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка.
Отмечается, что один из водителей, полицейский, выезжал со стороны поселка Цукуры в сторону села Коробки и не предоставил преимущество другому автомобилю, чем создал аварийную ситуацию и пытался скрыться с места происшествия.
«Водитель автомобиля догнал нарушителя, но тот вместо извинений открыл огонь из травматического оружия по мужчинам, ранив одного в ногу, а второго в живот. Оба пострадавших - участники АТО, полицейский, кстати, тоже. В автомобиле находилось на тот момент трое детей, которые до смерти напугались и до сих пор находятся в шоковом состоянии. Мужчин доставили в больницу, где одного из них прооперировали», - говорится в сообщении.
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Утверждается, что стрелок работает старшим инспектором УОАООР ГУ нацполиции в Днепропетровской области. Ему грозит лишение свободы.
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