Пострадавших мужчин доставили в больницу, одного из них прооперировали.

Возле поселка Цукуры на Херсонщине едва не произошла авария, а ссора между водителями по этому поводу завершилась стрельбой, в которой пострадали два человека.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе «Каховка.Инфо». Инцидент произошел на перекрестке автодорог Одесса – Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка.

Отмечается, что один из водителей, полицейский, выезжал со стороны поселка Цукуры в сторону села Коробки и не предоставил преимущество другому автомобилю, чем создал аварийную ситуацию и пытался скрыться с места происшествия.

«Водитель автомобиля догнал нарушителя, но тот вместо извинений открыл огонь из травматического оружия по мужчинам, ранив одного в ногу, а второго в живот. Оба пострадавших - участники АТО, полицейский, кстати, тоже. В автомобиле находилось на тот момент трое детей, которые до смерти напугались и до сих пор находятся в шоковом состоянии. Мужчин доставили в больницу, где одного из них прооперировали», - говорится в сообщении.

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Утверждается, что стрелок работает старшим инспектором УОАООР ГУ нацполиции в Днепропетровской области. Ему грозит лишение свободы.

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Автор: Дмитрий Захаров