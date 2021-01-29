В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

В Харькове полицейские задержали неоднократно судимого 35-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании женщины-водителя такси.

Об этом в Telegram сообщает Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

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Согласно сообщению, вчера, 28 января, 46-летняя жительница Харькова заявила в полицию о том, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. Она объяснила, что зарабатывает на жизнь, работая в службах такси.

«Очередной заказ, во время которого очередной пассажир изменил маршрут, не казался подозрительным. Однако в дальнейшем нападавший начал приставать к женщине, а когда получил отказ - применил физическое насилие и изнасиловал женщину. После совершения преступления скрылся», - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУНП в Харьковской области разоблачен и задержан ранее неоднократно судимый 35-летний злоумышленник.

Ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Автор: Светлана Макринская