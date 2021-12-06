Это уже не первое "минирование" в послужном списке мужчины.

В Запорожской области задержали мужчину, который сделал ложное сообщение о минировании Офиса президента.

Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Отмечается, что 5 декабря примерно в 14:10 в Васильевское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на спецлинию "102" с мобильного позвонил неизвестный, который назвался Апостолом, и сообщил, что Офис президента в Киеве заминирован.

"Данную информацию немедленно передали в главное управление Национальной полиции в городе Киеве. По результатам принятых мер реагирования, информация о минировании не подтвердилась", - рассказали в полиции.

Полицейские установили автора ложного сообщения. Им оказался 47-летний житель города Васильевки.

"Мужчина уже дважды отбывал наказание за совершение аналогичного преступления в медицинском учреждении с оказанием психиатрической помощи", - сообщают правоохранители.

Мобильный телефон и сим-карта нарушителя изъяты как вещественные доказательства.

Псевдоминера задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве неизвестный сообщил о "минировании" практически всех торгово-развлекательных центров. А в Харькове неизвестный "заминировал" семь больниц и супермаркет.

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Автор: Светлана Макринская