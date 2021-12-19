Неизвестные сообщили о минировании.

В Одессе неизвестные "минировали" Национальный театр оперы и балета.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, расположенном в историческом центре.

Для проверки сообщения о минировании культурного заведения в переулке Чайковского на место были направлены специалисты-взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи.

Театр и прилегающую территорию правоохранители осмотрели, однако никаких взрывчатых веществ и устройств не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове неизвестный "заминировал" девять ТРЦ и требовал $20 миллионов выкупа.

А в Запорожской области поймали "Апостола-минера" Офиса президента.

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Автор: Лариса Козовая