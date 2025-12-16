Одомашненные животные имеют довольно устойчивый набор отличий от своих диких предков

За редкими исключениями, у диких животных нет висячих ушей, в отличие от домашних животных. Наиболее очевидное сравнение — между волками и собаками. При этом, как пишет iflscience.com, дело не только в ушах, одомашненные животные имеют довольно устойчивый набор отличий от своих диких предков.

Как указывали эмбриолог Дон Ньюгрин и ведущий научный сотрудник Джеффри Крейг из Научно-исследовательского института детской медицины Мердока в Мельбурне, Австралия, в статье 2014 года для The Conversation, у них в среднем меньший мозг; меньшие зубы и более короткие морды; более короткие, закрученные хвосты; более светлая, пятнистая шерсть; они чаще впадают в течку и ведут себя более "по-детски", чем их дикие сородичи.

Этот набор характеристик настолько широко распространен и предсказуем, что имеет собственное название: "синдром одомашнивания", — но точная причина его возникновения оставалась одной из самых давних загадок в области генетики.

Видео дня

Экологи из Австралийского национального университета Бен Томас Глисон и Лора Уилсон в статье 2023 года для The Conversation предложили интересное объяснение. Ключевым моментом, как выяснили Глисон и Уилсон, было не столько то, какие признаки подвергались отбору, сколько то, какие не подвергались.

"Например, одомашненные животные часто защищены от хищников, поэтому дикие признаки, позволяющие избегать их, могут быть утрачены", — отметили они. "Конкуренция за партнеров для спаривания также часто снижается, поэтому дикие репродуктивные особенности и поведение могут ослабеть или исчезнуть".

"Одомашненные животные также обычно получают стабильное питание", — продолжают они. "Это может изменить некоторые особенности, но, безусловно, изменит естественный метаболизм и рост".

Для диких животных жесткие уши имеют преимущества. Они помогают в охоте, лучше локализуя звук. Они предотвращают инфекции, вызванные скоплением влаги и мусора; они полезны для терморегуляции как в жаркую, так и в холодную погоду. Но если эти особенности не являются приоритетными для людей, занимающихся разведением животных, они не обязательно выживут.

Другими словами, висячие уши — это не то, что появляется с одомашниванием, а то, что исчезает без него.

Ранее ученые объяснили, почему люди не могут приручить всех диких животных в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: