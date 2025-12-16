По городу и области объявлен І уровень опасности.

Синоптики предупреждают о густом тумане в Днепре сегодня, 16 декабря. Предупреждение о непогоде обнародовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу, сегодня утром и в первой половине дня в Днепре и по территории Днепропетровской области ожидается туман. Видимость составит всего 200-500 метров.

Поэтому на Днепропетровщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре - прогноз на ближайшие дни

После морозных и снежных выходных погода на Днепропетровщине на некоторое время станет более мягкой и спокойной.

В начале текущей недели холодный воздух отступит на восток, уступая теплой влажной воздушной массе с юго-запада.

По данным синоптиков, в течение 16-21 декабря область будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, а в результате поступления более теплого влажного воздуха ожидаются туманы. Наибольшая их интенсивность в ночные и утренние часы.

Температура ночью будет опускаться до -2°..+3°, а днем будет +2..7°.

