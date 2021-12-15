Спасенный котенок теперь ищет семью.

В харьковском метро спасли котенка. Для этого пришлось провести целую спецоперацию продолжительностью 15 часов.

Об этом рассказали в организации "Порятунок тварин Харків"

Котенка на рельсах на станции "Армейская" заметили еще ранним утром 14 декабря. Сотрудников метрополитена просили отключить напряжение, чтобы достать котенка, но те отказывались.

Читайте также"Живодеры": в Херсоне нашли бездомную кошку с "нацистскими" татуировками (фото)Неравнодушные граждане обращались к полицейским метрополитена, но и те игнорировали просьбы.

Полиция также не ехала на вызов, ссылаясь на то, что разбираться с ситуацией должны полицейские, работающие в метро.

Переговоры продолжались порядка 15 часов. Волонтерам удалось добиться того, чтобы полиция приняла заявление о жестоком обращении с животными, и тогда началась спасательная операция. К счастью, за это время котенок не пострадал.

Выманить животное помогла нехитрая приманка.

"Добились того, чтобы написать заявление о жестоком обращении с животными. Один из полицейских метрополитена предложил попробовать сачок соединить со шваброй. Работники метрополитена принесли швабру, в сачок мы насыпали влажный корм, и приманка сработала", — рассказали волонтеры.

Спасенный котенок получил имя Тина. Кошке около 3-4 месяцев. Сейчас она находится на передержке, волонтеры ищут ей семью.

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Автор: Анастасия Печенюк