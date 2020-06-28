В Харькове легковушка насмерть задавила младенца (фото)

Автомобиль в нерабочем состоянии толкали задним ходом, когда он наехал на девочку.

В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства гибели девочки 2020 года рождения. Младенец погиб из-за наезда легковушки на его коляску.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Харьковской области, трагедия произошла около 19:00 26 июня. На переулке Аверина мужчина толкал задним ходом автомобиль «ВАЗ 21013» в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя. Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился малолетний ребенок. Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Днепре полуторагодовалую девочку сбил поезд. Авария произошла вечером, когда бабушка с ребенком в коляске переходила рельсы.

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