Предполагают, что самолет следовал из Сербии.

У подножия горы Пангей в Греции разбился украинский тактический военно-транспортный самолет Ан-12 с экипажем из 8 человек.

Об этом сообщает Греческая корпорация телерадиовещания (ERT).

Самолет потерпел крушение к западу от греческого города Кавала. По словам очевидцев, Ан-12 упал на кукурузное поле.

Гиоргос Архонтопулос, который живет в 17 километрах от места крушения, так описал произошедшее: "С 22.15 самолет летел медленно. В течение 20 минут все могли видеть пламя в двигателе. Когда он миновал гору Пангей, стала видна вспышка после удара".

Служба гражданской авиации подтверждает, что, по всей видимости, загорелся один из четырех двигателей самолета. В связи с этим был сделан разворот на 180 градусов в сторону аэропорта Кавалы с целью аварийной посадки. Пилот подавал сигнал бедствия.

Известно, что на борту было 8 человек. В полностью обгоревшем фюзеляже "признаков жизни нет".

Пострадавших в результате крушения самолета нет. Около 23:00 район вблизи места падения погрузился во тьму. Вероятно, во время крушения самолет оборвал провода.

Появляется информация о том, что самолет якобы вылетал из Белграда, Сербия. ERT также приводит скриншот страницы сервиса Flightradar24, демонстирующий маршрут самолета.

Также сообщается, что Ан-12 был якобы загружен боекомплектом. Этот факт пока не находят подтверждения, но очевидцы заявляют, что "слышали взрывы в течение часа" после того, как самолет упал.

Ранее в Ростовской области России на границе с Украиной разбился российский штурмовик Су-25.

Вас также могут заинтересовать новости: