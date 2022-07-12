Министра иностранных дел Греции ознакомили с ужасными последствиями ракетных ударов по территории Одессы и Одесской области.

Греция планирует обратиться в Международный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления, которые РФ совершила в Мариуполе и Одесской области.

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что глава МИД Греции Никос Дендиас с рабочим визитом прибыл в Одессу и встретился с начальником Одесской ОВА Максимом Марченко. Также гость провел встречу с представителями греческих обществ Одессы, посетил Одесский национальный академический театр оперы и балета, а в Одесской национальной научной библиотеке подписал Меморандум о взаимопонимании между Генеральным консульством Греции и Государственным архивом Одесской области по цифровизации архивов, представляющих интерес для Греции.

"Марченко ознакомил министра иностранных дел Греции с ужасными последствиями ударов с использованием ракет, нанесенных русской армией непосредственно по территории Одессы и Одесской области. Никос Дендиас, находясь в Одессе заявил, что Афины намерены обратиться в Международный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления, которые совершила армия России не только в Мариуполе, но и в Одессе и Одесской области", - говорится в сообщении.

"Греция будет просить Международный суд расследовать военные преступления, произошедшие в Мариуполе, потому что наша страна имеет особый интерес к этому городу из-за греческой общины. Кроме того, я буду просить своих коллег в Альянсе сделать все, что они могут, чтобы не только помогать Украине, но и защитить Одесскую область и Одессу, чтобы ваш прекрасный город не постигла такая же участь, как Мариуполь", – добавил министр.

Напомним, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

К примеру, 16 марта российские войска сбросили бомбу на здание драмтеатра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище, и из-за длительного обстрела долгое время не было информации о пострадавших. По состоянию на 25 марта стало известно, что в здании театра могли погибнуть около 300 человек.

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ города Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших. По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

А в ночь на 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. В результате удара погибли 22 человека, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: