Предварительной причиной аварии называют "техническую неисправность".

В Ростовской области на границе с Украиной разбился российский штурмовик Су-25.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, пилот в результате крушения погиб.

Отмечается, что в Южном военном округе предварительной причиной аварии называют "техническую неисправность".

Также озвучивалось, что самолет мог зацепить линию электропередач. Штурмовик упал якобы во время учебного полета без боекомплекта.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, ВСУ уничтожили 216самолетов и 181 вертолет.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 июня ориентировочно составляют около 34 100 личного состава. Также враг потерял:

танков - 1 496,

боевых бронированных машин - 3 606,

артиллерийских систем – 752,

РСЗО - 239,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 611,

крылатые ракеты - 137.

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