В Ростовской области на границе с Украиной разбился российский штурмовик Су-25.
Как пишет российский Telegram-канал Baza, пилот в результате крушения погиб.
Отмечается, что в Южном военном округе предварительной причиной аварии называют "техническую неисправность".
Также озвучивалось, что самолет мог зацепить линию электропередач. Штурмовик упал якобы во время учебного полета без боекомплекта.
Напомним, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, ВСУ уничтожили 216самолетов и 181 вертолет.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 июня ориентировочно составляют около 34 100 личного состава. Также враг потерял:
- танков - 1 496,
- боевых бронированных машин - 3 606,
- артиллерийских систем – 752,
- РСЗО - 239,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 611,
- крылатые ракеты - 137.