По предварительным данным, огонь распространился на четыре квартиры.

В Киевской области вечером 5 февраля случился масштабный пожар в жилом доме. Происшествие случилось в небольшом городе Украинка.

По данным Київ Новини, огонь распространился на четыре квартиры. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в квартире взорвался газовый баллон.

При этом местные жители уточнили на страничке "город Украинка" в Facebook, что пожар случился по адресу улица Сосновая 1.

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"Что горит на Сосновой? Дым валит сильно", - спросил один из участников группы.

Ему отписались, что горит 2 подъезд дома, от 7 этажа и выше.

Также один из пользователей опубликовал в комментарии фотографию с места пожара.

Пожары в Украине - последние инциденты

Напомним, что накануне масштабный пожар случился в Суворовском районе города Одессы. Во время происшествия в огне погибли две женщины.

Также 4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария, возник пожар.

На данный момент порядка 40% населения до сих пор находятся без света. Из-за этого в городе приняли решение о каникулах для местных школ 6 и 7 февраля.

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