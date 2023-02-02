В строительном модуле проживали более 100 рабочих.

В ночь на 2 февраля на улице Нефтяная в Севастополе, оккупированный Крым на площади 200 квадратных метров горели строительные бытовки.

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, семь человек погибли при возгорании. В то же время агентство "РИА Новости" сообщает о шести погибших и двух пострадавших.

По данным ТАСС, в загоревшихся бытовках проживали строители трассы "Таврида". Сообщается также, что в строительном модуле под Севастополем, где произошел пожар, проживали более 100 рабочих.

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В настоящее время пожар ликвидирован, идет разбор конструкций. Причина пожара не называется.

Трасса Таврида - что о ней известно

Трасса А-291 "Таврида" – открытая россиянами в 2020 году автомобильная дорога, которая объединяет Керчь, Симферополь и Севастополь и начинается моста через Керченский пролив, соединящего временно оккупированный украинский полуостров с Россией.

Трассу начали строить в 2017 году. Ее появление объясняется тем, что временная оккупация Крыма Россией привела к перераспределению транспортных потоков.

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