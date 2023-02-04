В Одессе при пожаре в жилом доме погибли две женщины.
Пожар в Одессе случился в Суворовском районе, об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области в субботу, 4 февраля. "Сегодня, в 00:06, в службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на 1-м этаже 2-этажного жилого дома на ул. Крылова", - говорится в сообщении.
На месте спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире. Пожар ликвидировали в 00:46 на общей площади примерно 50 кв. м.
Отмечается, что в результате пожара погибли две женщины - 1954-го и 1988-го годов рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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Утром 4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария, возник пожар. В результате аварии часть района и Одессы остались без света.
Позже стало известно, что серьезная авария случилась из-за того, что вышло из строя оборудование, которое неоднократно восстанавливали после ракетных атак российских оккупантов.