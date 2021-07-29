Тело ребенка обнаружили с признаками насильственной смерти - были ушибы головы и лица.

В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк, которая пошла гулять и не вернулась. 29 июля утром полиция сообщила о задержании убийцы ребенка.

Им оказался 13-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов. Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские пригласили мать несовершеннолетнего. Читайте такжеВ Затоке нашли мертвым пропавшего 13-летнего мальчика

Мирослава Третяк исчезла: что известно об исчезновении 6-летней девочки

Ребенок пропал 28 июля, об этом в полицию в тот же день в 19:10 сообщила мать девочки. По словам женщины, дочь около 18:00 пошла гулять с 13-летним соседским мальчиком.

Начались поиски Мирославы. В тот же день, 28 июля, в 23:50 в заброшенном доме было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти - были ушибы головы и лица.

Что известно об убийце 6-летней девочки под Харьковом?

Полиция установила личность злоумышленника. Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству. Ему "светит" лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Продолжаются следственные действия. В связи с несовершеннолетним возрастом злоумышленника полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещение его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.

Автор: Ольга Робейко