Двойное убийство в Мариуполе / фото facebook.com/don.gunp

В Мариуполе расследуют обстоятельства смерти 23-летнего парня и 19-летней девушки.

Читайте такжеНа Ривненщине мужчина из-за ревности загнал нож в шею своему товарищу (фото)Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в Facebook.

По информации полиции, тела нашел хозяин квартиры 27 февраля. На них обнаружили признаки насильственной смерти.

На месте инцидента работает следственно-оперативная служба Мариупольского районного управления.

Двойное убийство в Мариуполе / фото facebook.com/don.gunp

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Автор: Катерина Шварц