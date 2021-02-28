Двойное убийство в Мариуполе / фото facebook.com/don.gunp
В Мариуполе расследуют обстоятельства смерти 23-летнего парня и 19-летней девушки.
Читайте такжеНа Ривненщине мужчина из-за ревности загнал нож в шею своему товарищу (фото)Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в Facebook.
По информации полиции, тела нашел хозяин квартиры 27 февраля. На них обнаружили признаки насильственной смерти.
На месте инцидента работает следственно-оперативная служба Мариупольского районного управления.
Двойное убийство в Мариуполе / фото facebook.com/don.gunp
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