Женщине грозит срок до двух лет.

В Сети появилось видео скандала в одном из элитных ресторанов Soho. Владелица заведения набросилась на сотрудников ТЦК, после чего в отношении женщины открыли уголовное дело.

Отмечается, что военные пришли в ресторан, чтобы проверить документы у мужчин, но женщина стала мешать им, потому что якобы после проверок в ее заведение перестают ходить люди.

"Х*й какой-то пришел вместе с тобой. А вы все вместе, все х*и, получается. Какую работу вы делаете? Я уважаю военнослужащих. Но я буду разговаривать и "тыкать", что захочу, то и делать. Это вы меня не уважаете. Поэтому вы пришли в мое заведение и трогаете моих гостей. Когда вы будете ходить, никто ходить не будет", - кричала женщина.

Видео дня

Кроме того, она стала допрашивать одного из сотрудников ТЦК, почему он не на фронте.

В Главном управлении Нацполиции Днепропетровской области в комментарии ТСН сообщили, что в отношении женщины открыли уголовное дело по части 2 статьи 342 "Ответственность за сопротивление военнослужащему" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Продолжаются следственные действия.

Скандалы из-за повесток - что известно

12 апреля женщина "отбила" мужчину от военкомов на одной из улиц Ивано-Франковска. На обнародованном ролике украинца с заложенными за спину руками повалили на землю, но женщина вмешалась в ситуацию.

Позже появлось еще одно видео, но уже из Черкасс. После непродолжительного разговора украинца несколько раз бьют по лицу, а потом укладывают на землю. После чего мужчина получил "контрольный" удар ногой со стороны одного из "военкомов".

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