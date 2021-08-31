Нарушителей разыскивают.

В Днепре вандалы сломали 16 урн всего за 30 минут. Другие посетители просто наблюдали за их действиями.

Об этом сообщается на странице Gagarin park в Facebook.

Инцидент произошел 30 августа. Мужчины крушили урны, которые попадались им на пути.

Администрация парка просит помочь опознать вандалов, чтобы они понесли ответственность за свои поступки.

"Это действо как минимум дважды (по камерам наблюдения) произошло рядом с посетителями! Были свидетели того, что эти двое не пропустили ни одной урны, проходясь по центральной аллее сюда-туда – но никто не отреагировал", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Харькове вандалы облили краской памятник Небесной сотни

Автор: Людмила Жерновская