Женщина пострадала при пожаре / фото ua.depositphotos.com
В больнице Днепра умерла многодетная мать, пострадавшая во время пожара, получив 96% ожогов тела.
Читайте такжеВ Днепре в результате пожара погибли три человекаБез матери остались восемь детей. Об этом в Facebook сообщил сын умершей Дмитрий.
"Мама отошла ко Всевышнему. Спасибо всем за вашу помощь. Мы делали все, что могли", - написал он.
Что известно о пожаре в Днепре, в котором пострадала женщина
- Пожар произошел в Днепре на улице Световая в доме, где воспитывались восемь приемных детей.
- Когда пламя охватило здание, многодетная мама вбежала в помещение, чтобы успеть что-то вынести. Сын побежал следом и вытащил ее из огня.
- Женщина сильно обгорела, у нее было 96% ожогов тела, ее оперировали, но спасти не удалось.
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