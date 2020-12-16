В результате пожара есть погибшие / фото ГСЧС
В Днепре произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли трое людей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.Читайте такжеВ Киеве во время пожара мужчина выбросился из окна (видео)
"15-го декабря в 23:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Николая Хвылевого Новокодацкого района города Днепр. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома на двух хозяев", - сообщили спасатели.
В результате пожара трое погибших / фото ГСЧС
Во время пожара в Днепре погибли три человека
Во время ликвидации пожара были обнаружены тела трех мужчин. Подробности происшествия устанавливаются.
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